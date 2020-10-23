Дополнительные концентраторы будут приобретать для харьковских больниц, где принимают больных с COVID-19.

Об этом сообщили 22 октября на встрече первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с главными врачами коммунальных медицинских учреждений.Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, в городе развернуто 530 коек для больных COVID-19 и планируется создать еще 140 мест. По его словам, 4,8 млн грн планируется направить на закупку кислородных бочек и 2,3 млн грн - на концентраторы.- Сейчас в 13-й, 17-й и 25-й больницах идут работы по развертыванию коек, но самое важное - это наличие кислородных бочек и концентраторов. Концентраторы поступят в Украину с 1 по 7 ноября. Для города это будет 52 единицы, - сообщил Юрий Сороколат.Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что средства есть, но необходимого медицинского оборудования не хватает.Как сообщили харьковские медики, концентраторы нужны на каждую койку, и они быстро выходят из строя, так как работают сутками. Кроме того, электропроводка больниц не выдерживает напряжения, если включить максимальное количество концентраторов. Игорь Терехов поручил рассчитать, в какой мощности нуждается каждая больница, чтобы передать данные АО «Харьковоблэнерго».В то же время Светлана Горбунова-Рубан отметила, что положительное решение по двум железнодорожным больницам позволит создать еще 600 дополнительных мест. Кроме того, появилась возможность обеспечить нужное количество медперсонала – теперь врачей и медсестер, которые согласны работать с больными коронавирусом, могут командировать в больницы первого звена из других медучреждений.После совещания Игорь Терехов подчеркнул, что дополнительные средства для закупки всего необходимого выделят из городского бюджета и государственной субвенции.- Закупка кислородных концентраторов - это очень важный вопрос. Договорились о том, что будем приобретать дополнительные концентраторы для Харькова. Кроме того, речь шла о том, чтобы устанавливать стационарные станции по подаче кислорода. Такая работа уже начата. Средства для покупки медикаментов мы выделили. Сейчас в перую очередь нужно заняться техническим обеспечением, - подчеркнул первый вице-мэр.Также он сказал, что услышал запрос медиков о формировании запаса защитной одежды.Отметим, что на встрече также было решено предусмотреть средства на покупку нового рентген-аппарата для городской клинической больницы №8. Кроме того, напомним, что в Харькове планируют ввести страховку медиков, учителей, водителй общественного транспорта и работников станций метро на случай заболевания COVID-19. Светлана Горбунова-Рубан добавила, что в этот список планируют внести и соцработников.- За это время мы приобрели серьезное количество концентраторов, дыхательных аппаратов, благодаря которым все это время выходили из положения и оказывали необходимую помощь. Мы впервые проходим этот путь, сложный физически, морально, финансово, и наша задача – сделать это достойно. Мы просим об этом наших руководителей, медицинских работников, всех харьковчан. Только наши взаимные действия и взаимное уважение смогут хотя бы как-то сгладить ситуацию и снять напряжение, - отметила заместитель городского головы.