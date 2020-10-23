С приходом холодов актуальными становятся вопросы энергосбережения. Беречь энергию подталкивают высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как это можно сделать, используя простые и доступные методы, рассказал генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология», кандидат экономических наук, участник 6-й рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН (Женева) Владимир Величко.

Хотите сэкономить – утепляйтесь

Замените лампы и узнайте класс приборов

Разберитесь в особенностях техники

Поставьте все на счетчик

Чтобы сократить расходы семейного бюджета на коммунальные услуги, вовсе не нужно закалять организм, моясь холодной водой и живя в комнате с отключенным отоплением, или тренировать зрение, читая при свечах. Достаточно просто научиться экономно расходовать газ, тепло, электричество и воду, использовать экономную бытовую технику, а также перевести все потребляемые энергоресурсы на учет с помощью счетчиков, подчеркивает Владимир Величко. – Все это в последнее время стали называть модным словом «энергоэффективность», что предполагает сокращение потребления энергоресурсов за счет рационального их использования и внедрения энергосберегающих технологий.Начнем с тепла. Снизить теплопотери через стены на 30–50% поможет внешняя термоизоляция. После ее установки для поддержания привычной температуры воздуха в утепленной квартире батареи можно прикрутить, сэкономив на недешевом отоплении. Сегодня новостройки, даже экономкласса, стараются утеплить изначально. Для этого чаще всего используется минеральная вата, а в домах комфорт- и бизнес-класса – базальтовая вата. Одно из важных условий утепления – вентилируемый фасад, когда при облицовке стен утеплитель и декоративная отделка крепятся к дому на специальных профилях. При этом между фасадом и стеной образуется воздушная прослойка, не позволяющая скапливаться конденсату и лучше сохраняющая тепло. Как показывает практика, в теплоизолированных домах до начала отопительного сезона сохраняется температура около 20 градусов, при том что на улице – около нуля.Больше проблем со старым жилым фондом. Здесь придется заниматься утеплением самостоятельно. И могут возникнуть неприятные сюрпризы. В итоге получается дом с так называемым «лоскутным» утеплением. Однако это палка о двух концах. В утепленных квартирах получаем экономию, но если у соседей стены не утеплены, то часть сэкономленого тепла уйдет на отопление тех, кто живет сверху, снизу и за стеной на том же этаже. К тому же из-за перепадов температуры в пределах дома возможны растрескивания и отсыревание стен.Кроме того, в старых домах стоит заменить окна на новые металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами, а также избавиться от утечек тепла, законопатив щели в дверях.Если же вы приобретаете новую квартиру, поинтересуйтесь следующими ее особенностями, влияющими на энергоэффективность.1. Ориентация дома и окон квартиры относительно сторон света (квартира с окнами на южную сторону предполагает наличие большего количества солнечного света, что позволяет экономить на электроэнергии, так как световой день значительно дольше).2. Материалы, используемые для стен дома и их утепления.3. Система отопления (централизованная, автономная котельная или индивидуальные электрокотлы).4. Тип остекления (качество профиля, энергосберегающие стеклопакеты, аргоновое напыление).5. Энергосберегающие технологии, используемые при оснащении дома (например, экономные лампы и датчики движения в местах общего пользования).Для экономии электроэнергии замените лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные и светодиодные. Главное их отличие – принцип действия. В люминесцентной лампе содержатся пары аргона и ртути. При подаче напряжения ртуть излучает ультрафиолет, который, проходя через специальное покрытие, дает световой поток. А светодиодная (LED) лампа светится в результате подачи тока на светодиоды. Еще одно отличие – потребляемая мощность. При одинаковой светосиле светодиодные лампы потребляют в 2–3 раза меньше энергии, чем люминесцентные, то есть LED-лампа мощностью в 3 Вт соответствует 5-ваттной люминесцентной (или 20-ваттной лампе накаливания). Кроме того, светодиодные лампы более долговечны и менее чувствительны к перепадам напряжения, но более чувствительны к высоким температурам, поэтому требуют постоянного охлаждения. LED-лампы имеют максимальный срок службы – около 50 тыс. часов, люминесцентные – 8 тыс., а лампы накаливания – 500 часов.Особенности бытовой техники также могут внести значительный вклад в энергосбережение, поэтому при покупке новых приборов тщательно изучите их характеристики и прежде всего – класс энергопотребления. Таких классов всего семь. Они маркируются заглавными буквами латинского алфавита. Самый низкий класс энергопотребления – G, наивысший – А. Последний имеет еще и дополнительную градацию в зависимости от количества плюсов возле буквы А (от одного до четырех). Приборы с тремя и четырьмя плюсами потребляют меньше всего электроэнергии.Знать класс энергопотребления особенно важно для крупной бытовой техники – кондиционеров, холодильников, электроплит, стиральных и посудомоечных машин. В них разница потребления энергии между моделями разных классов может быть очень существенной. Так, месячный расход электроэнергии обычным двухкамерным холодильником емкостью около 250 л класса А составляет 30–35 кВт*ч, а такого же холодильника, но класса А+++ – 12–13 кВт*ч, то есть в 2,5-3 раза меньше. Но и малая бытовая техника тоже требует внимания с точки зрения энергосбережения. Ведь те же пылесосы, утюги, электрочайники, СВЧ-печи и фены также могут увеличивать расход энергии. Пылесос и фен потребляют в среднем 1,5–2,0 кВт*ч, микроволновая печь – 1,5–2,5 кВт*ч, утюг и электрочайник – около 1 кВт*ч.Общая рекомендация при покупке техники – выбирать модели, имеющие разные режимы работы, в том числе экономный. При этом максимальный режим стоит использовать в редких случаях, поскольку он ведет не только к перерасходу энергии, но и к повышенному износу прибора.Важны также и другие особенности бытовых приборов. Для холодильников – это тип заморозки: сухая или мокрая. Первая предпочтительнее. При сухой заморозке (ее еще называют no frost) в морозилке не образовывается лед, разве что тонкий иней. При мокрой, или капельной заморозке, наоборот, морозилка покрывается слоем наледи. В результате холодильник начинает потреблять все больше энергии, пока его не разморозят, очистив ото льда.Электроплиту лучше выбирать индукционного типа. Она нагревает не поверхность, от которой тепло передается кастрюле или сковороде, а сразу же разогревает посуду, стоящую на плите. В итоге уменьшаются энергозатраты.Климатическую технику нужно выбирать с программируемыми режимами работы и таймерами. Тогда можно выставить такой режим кондиционера, что он включится в то время, когда вы находитесь на работе, охладит комнату и отключится как раз к вашему приходу. Так же можно поступить и с обогревателем. Но самое последнее веяние – дистанционное управление техникой со смартфона. Тогда все приборы, начиная от кондиционера и заканчивая кофеваркой, можно запускать в любой момент по необходимости.При учете электроэнергии выгодно перейти на двухзонный счетчик, который с 7:00 до 23:00 учитывает энергию по обычному тарифу, а с 23:00 до 7:00 – по тарифу на 50% ниже. Имея такой счетчик, выгодно перенести на ночное время энергоемкие процессы: стирку, работу посудомоечной машины, нагрев горячей воды в бойлере. При этом удобно установить розетки с таймером, чтобы не включать и выключать технику вручную. Использование двухзонного счетчика поможет снизить размер платежей за электроэнергию на 20–30% в месяц.Счетчики нужно установить не только на электроэнергию, но и на воду, газ и тепло (если это позволяет технически сделать система отопления). При этом для учета горячей воды используйте четырехтарифный счетчик с контролем температуры, который позволяет платить за недогретую горячую воду по тарифу холодной. По статистике в обычном режиме потребления не менее 25% воды из горячего крана поступает при температуре 40°C и ниже. По действующим нормам такая вода считается холодной. При этом тариф на горячую воду более чем в десять раз превышает тариф на холодную – экономия очевидна.Владимир Величко уверен, что использовав предложенные простые советы по увеличению энергоэффективности, можно в целом получить достаточно ощутимый эффект – сокращение коммунальных расходов не менее чем на 30%.