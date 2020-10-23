В следующем году украинцам придется больше платить за большие квартиры и дома. Такое увеличение уже предусмотрено Налоговым кодексом. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покупает страховой стаж, вырастут отчисления.

Размер налога на недвижимость – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (норма 60 квадратов для квартиры и 120 для дома, но может быть пересмотрена местной властью). Платить в 2021 году нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить придется до 70,8 грн за квадратный метр, пишет Obozrevatel Предположим, вам принадлежит квартира площадью сто квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которые прописаны в законе. В таком случае оплатить придется «лишние» 40 квадратных метров, то есть 2833 грн.Если квартира или дом сдаются в аренду, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказал Obozrevatel риелтор Максим Бабуряк.Кабинет министров зарегистрировал законопроект №4104, принятие которого приведет к повышению целого ряда налогов. Это позволит дополнительно собрать несколько миллиардов гривен и тем самым частично компенсировать дефицит бюджета.Что касается налога на машины, то сейчас транспортный налог в размере 25 тысяч гривен платят владельцы авто возрастом до пяти лет и ценой от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабмин предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн). Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн, по новым правилам это 1,2 млн грн.