Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26, который разбился под Харьковом 25 сентября.Об этом рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью РБК-Украина.
По словам Уруского, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Его обнародуют на заседании правительства 28 октября.
— Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия, — заявил вице-премьер.
Среди причин катастрофы — ошибки пилотов и техническая неисправность самолета, в частности, отказ системы ПРТ-24 (предельного регулирования температуры).
По его словам, из-за технической неисправности на борту произошла внештатная ситуация, но она не должна была привести к крушению. Комиссия установила, что во время многих полетов были нарушения как со стороны экипажа, так и со стороны руководителей полетов.
Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.
На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.
25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.
Командование Воздушных сил ВСУ 4 октября обнародовало схему воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения самолета.
Следствие рассматривает все версии крушения: техническую неисправность самолета, ошибку экипажа, ошибку руководства полетов, ненадлежащую подготовку самолета и теракт.
20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что семьям погибших выплатили компенсации.