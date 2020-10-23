Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26, который разбился под Харьковом 25 сентября.

Об этом рассказал глава комиссии, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью РБК-Украина.

По словам Уруского, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Его обнародуют на заседании правительства 28 октября.

— Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия, — заявил вице-премьер.

Среди причин катастрофы — ошибки пилотов и техническая неисправность самолета, в частности, отказ системы ПРТ-24 (предельного регулирования температуры).

По его словам, из-за технической неисправности на борту произошла внештатная ситуация, но она не должна была привести к крушению. Комиссия установила, что во время многих полетов были нарушения как со стороны экипажа, так и со стороны руководителей полетов.

Военный самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, заходя на посадку.

На борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, они выполняли учебно-тренировочный полет.

25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант умер в больнице от ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить.

Командование Воздушных сил ВСУ 4 октября обнародовало схему воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения самолета.

Следствие рассматривает все версии крушения: техническую неисправность самолета, ошибку экипажа, ошибку руководства полетов, ненадлежащую подготовку самолета и теракт.

20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что семьям погибших выплатили компенсации.

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