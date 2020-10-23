Украинские школы смогут в индивидуальном порядке запретить использование учащимися на уроках смартфонов и других гаджетов.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте ВР. В тексте говорится, что соответствующее правило сможет распространяться на всех учеников, кроме тех, у кого есть особые образовательные потребности.В качестве исключения пользоваться гаджетами можно будет только в учебных целях.В тексте документа также говорится о том, что соответствующее решение должно побуждать детей самостоятельно ограничиваться время, которое они используют на сидение в интернете и онлайн-игры."Законопроект разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей", - отмечается в пояснительной записке.Авторы законопроекта также считают, что соответствующее решение будет минимизировать случаи буллинга в интернете и краж в школах.Окончательное решение должны будут принимать индивидуально администрации школ.