По состоянию на 23 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 23 797 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 31 595 случаев заболевания COVID-19, 24 768 человек находятся под медицинским наблюдением, 6 340 пациентов выздоровели, 487 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 октября в Украине зафиксировано 7 517 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 6 164 человека умерли, 137 578 - выздоровели.