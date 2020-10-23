На парк Горького подали в суд – банк требует погасить многомиллионные кредиты, которые брались на реконструкцию зоны отдыха. С молотка могут уйти Дворец спорта, ККЗ «Украина» и даже здание Харьковского горсовета, которые находятся в залоге.

Могут быть проданы за долги

Грандиозная реконструкция парка Горького была проведена за кредитные деньги — 20 миллионов евро взяли в 2011 году. В качестве залога власть внесла девять зданий, среди которых киноконцертный зал «Украина», Дворец спорта и даже здание горсовета. Обновленная зона отдыха открылась в 2012 году. Однако парк не стал прибыльным и последние восемь лет отдавал преимущественно проценты по кредиту, а не его тело.– «Проминвестбанк» обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену. Речь идет о возвращении средств по договору кредита, который Харьков в свое время получил для реконструкции парка. Имущественным поручителем по этому кредиту стал Харьковский метрополитен. В банковском залоге было также передано помещение горисполкома, Дворец спорта и несколько бывших детских садов, – сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.Как депутат горсовета Игорь Черняк каждый год поднимал вопрос о необходимости погашения суммы основного долга.– Однако Кернес и Ко действовали по принципу: «После нас хоть потоп». И вот, похоже, время отдавать долги пришло, – замечает депутат. – Шесть с половиной миллионов евро и 52 миллиона гривен – такова сумма заявленных банком требований. А что, если не отдадим? Тогда в рамках процедур принудительного взыскания банк может удовлетворить свои требования за счет имущества – парка Горького и Харьковского метрополитена.Более того, в случае неуплаты кредита все девять зданий, которые находятся в залоге, могут быть проданы.– Если суд примет решение о взыскании средств, следующим этапом будет принудительная реализация имущества, дабы удовлетворить требования кредитора. В рамках исполнительного производства на торги будут выставлены объекты, которые являются предметом залога. Соответственно, любое лицо сможет приобрести городское имущество, – говорит юрист Роман Чумак.По его словам, чтобы избежать продажи городского имущества, нужно заплатить долг либо же договориться с банком.– Подписать соответствующее соглашение, провести реструктуризацию и определить новые условия возврата денег, – говорит юрист. – А поскольку на процедуру банкротства город пойти не может, то будет обязан выполнить свои обязательства, возвращая средства.Судебное дело по кредиту на парк имени Горького – это только первая ласточка, уверен Игорь Черняк.– Ведь на самом деле обратной стороной красивых фонтанов и крутых аттракционов являются миллиардные долги, сотни кредитов и десятки объектов имущества в залоге. И когда все требования кредиторов будут предъявлены, то выяснится, что последние десять лет Харьков вели не к успеху, а к банкротству, – отмечает он.Помимо Дворца спорта, ККЗ «Украина» и здания Харьковского горсовета, в список залогового имущества вошли БТИ на пл. Павловской, 4 ; Дворец детского и юношеского творчества на пр. Тракторостроителей, 55; Дом актера на ул. Манизера, 3, а также здания бывших детских садов на пр. Московском, 96а; ул. Героев Труда,19д; ул. Аэрофлотской, 16.