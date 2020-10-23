В отопительный сезон субсидия становится настоящим спасением для многих семей. Но есть ли возможность получить государственную поддержку тем, у кого за период карантина накопились коммунальные долги? И дадут ли субсидию, если взрослый сын живет отдельно?

Если помощь назначается впервые

Нет мобильного – нет субсидии

Если сын живет отдельно

Когда субсидия не назначается

Платеж рассчитывается индивидуально

В Украине продолжают действовать две формы предоставления субсидии – денежная наличная и денежная безналичная.– Гражданам, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг – а сейчас, в связи с карантином, это очень актуально, – назначается субсидия в денежной безналичной форме. То есть весь размер субсидии поступает в Ощадбанк, который самостоятельно отправляет деньги на счета предприятий, поставляющих коммунальные услуги, – объясняет начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий областного Департамента социальной защиты населения Ольга Балева. – И вторая форма – денежная наличная. Это когда мы на банковскую карточку либо на почтовое отделение начисленную субсидию перечисляем человеку раз в месяц. И он уже берет эти деньги и оплачивает коммунальные услуги в том порядке, в каком считает нужным. Если что-то сэкономил – это его деньги, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению.По словам Ольги Балевой, если субсидия была назначена раньше, обращаться в октябре в органы соцзащиты не нужно. Ее пересчитают на нынешний отопительный сезон автоматически.– Еще в мае было принято решение – избежать лишних посещений гражданами органов социальной защиты населения. Поэтому многим категориям граждан, которым нужно было бы подавать новый пакет документов, отменили эту обязанность и субсидия была назначена автоматически. – Это касается внутренне перемещенных лиц, это касается тех случаев, когда субсидия была назначена на фактически проживающих, это касается тех, у кого по каким-то причинам не было дохода. Органы соцзащиты самостоятельно запрашивали информацию, принимали решение, вносили на рассмотрение комиссий и рассчитывали субсидии. И всем, кому субсидия в течение летнего периода была назначена, с октября она будет пересчитана автоматически. Гражданам никуда ходить не нужно, – объясняет Ольга Балева.Есть определенные факторы, о которых граждане должны уведомить органы социальной защиты населения.– Это изменение социального статуса, состава семьи, перечня коммунальных услуг или смена поставщика коммунальной услуги – поставки газа, например, – а также покупка на сумму более 50 тысяч гривен, приобретение транспортного средства. О таких изменениях нужно уведомить органы социальной защиты населения в 30-дневный срок, – предупреждает начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий областного Департамента социальной защиты населения Ольга Балева. – Причем для этого необязательно идти на прием, можно отправить документы по почте.Субсидия назначается с момента обращения до конца отопительного периода, не более чем на 12 месяцев.– Все заявления, которые приходят в течение двух месяцев после начала отопительного периода, позволяют назначить субсидию именно с октября – то есть с начала отопительного периода. Таким образом, если заявление подано до 15 декабря, будет рассматриваться назначение субсидии именно с 15 октября, – уточняет Ольга Балева.Заявление на назначение субсидии можно подать при помощи электронного сервиса.– На сайте Минсоцполитики есть специальная опция. Предусмотрено два варианта. Если есть цифровая электронная подпись, можно сразу ее применить. Если же ее нет, можно заполнить заявление и декларацию, а потом по записи прийти в управление социальной защиты населения и всего лишь подписать поданные документы, – разъясняет Ольга Балева. – Управления, дабы не допускать скопления граждан, работают по предварительной записи. Можно записаться по телефону или в электронной очереди. И если нужно что-то уточнить или донести какие-то документы, следует прийти в порядке очереди.Для назначения субсидии человек заполняет только два документа – заявление и декларацию. А вот гражданам, которые арендуют помещение, необходимо предоставить еще договор найма.– Электронный сервис позволяет прикрепить такой договор в электронном виде, – говорит Ольга Балева.Ольга Балева обращает внимание, что в заявлении на назначение субсидии обязательно нужно указать номер мобильного телефона – без него документы даже не будут рассматривать.– Это связано с тем, что сейчас существуют две формы выплаты субсидии – денежная наличная и денежная безналичная. А мобильный телефон – обязательное условие, поскольку на него будут раз в месяц приходить СМС-сообщения от Ощадбанка. В заявлении есть специальный раздел, где нужно указать номер. Если номер телефона не внесен, документы будут считаться не поданными, их даже не станут рассматривать, – предупреждает начальник отдела льгот и субсидий.А как же быть одинокой старушке, которая, возможно, и не слышала о современных гаджетах?– Когда только вводились эти опции, мы рекомендовали, чтобы таким людям из местного бюджета были выделены деньги и приобретены даже не аппараты, а всего лишь стартовые пакеты с номером, – говорит Ольга Балева. – Либо же старушка может указать телефон родственников, соседей, знакомых.Во многих семьях взрослые дети хоть и прописаны на жилплощади родителей, но проживают отдельно. Субсидию в этом случае оформить можно.– У многих взрослые дети проживают в другом месте, в другом городе, а то и в другой стране. По решению комиссии жилищная субсидия может быть назначена на фактически проживающих граждан, – говорит Ольга Балева. – Если кто-то из членов семьи находится за границей, необходимо подтверждение, что он там официально работает, то есть получат страховой стаж. Если просто живет отдельно, желательно предоставить подтверждение – допустим, копию договора аренды жилья. Если в другом городе – достаточно справки с работы. Если нет никакой возможности предоставить документы, решение комиссии будет принято на основании акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, в котором будет зафиксировано отсутствие человека.Нормативными актами предусмотрены случаи, когда субсидия не назначается. В частности, субсидия не назначается, если есть долги, сумма которых превышает 340 гривен.– Если человек долг погашает – субсидия назначается. Если человек не в состоянии сразу погасить всю сумму долга, он может заключить договор реструктуризации на погашение задолженности, то есть выплачивать ее частями. Мало того, если произошла какая-то из ряда вон выходящая ситуация – например, человек сейчас болеет и не может даже заключить договор реструктуризации, – то решением комиссии субсидия может быть назначена и с долгами, – заверяет Ольга Балева. – Мы понимаем: лучше человек будет платить по субсидии, чем накапливать огромные долги. Наша задача – дать ему возможную социальную поддержку.Субсидия не положена и в том случае, если дом или квартира слишком большие.– Когда площадь квартиры превышает 120 квадратных метро, а площадь дома составляет более 200 квадратных метров, субсидия не назначается, – уточняет Ольга Балева.Также не стоит рассчитывать на по госпомощь, если во владении у семьи есть транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме прицепа и мопеда. Не видать субсидии тем, у кого нет официальных доходов, нет оплаты единого социального взноса (ЕСВ), если безработный не состоит на учете в центре занятости. Не положена субсидия, если кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен или приобрел в собственность имущество, стоимость которого превышает эту сумму.Кроме того, поставить крест на субсидии придется семье, в которой есть злостный неплательщик алиментов.– Кроме алиментов, во всех остальных случаях субсидия все-таки может быть назначена по решению комиссии, – обнадеживает чиновник. – В бланке заявления человек может указать, что необходимо рассмотрение комиссии. Нужно просто подчеркнуть слово «розглянути». Но это необязательно. Если мы, запросив информацию, увидим, что прямого права на субсидию у гражданина нет, но по решению комиссии субсидия может быть назначена, то без дополнительного обращения человека вопрос выносится на рассмотрение и уже комиссия принимает решение.После карантина размер субсидии уменьшится. Если сейчас в формуле учитывают 15% расчетного заработка, то по новым правилам, которые заработают, когда в стране будет снят карантин, – 20%Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. Обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги. Считается он для всех индивидуально.– Берется среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека, делится на усредненный прожиточный минимум, который работает на сегодняшний день(3 118 гривен), потом делится на два – это средний состав домохозяйства. Затем это все умножается на 15% и получается процент, который будет взят от дохода семьи, – объясняет Ольга Балева. – И эта формула работает таким образом: чем меньше у человека доход – тем меньше процент для оплаты, чем больше доход – тем больше процент для оплаты. Например, живет один человек, получающий пенсию в размере 2000 гривен – он в среднем будет платить за коммуналку 7% от своей пенсии. А если у его соседа пенсия 5000 гривен то он будет платить, допустим, 11% от свой пенсии.Что будет, когда вместо 15% начнут считать 20%? По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6000 гривен должна была платить за коммуналку не более 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 грн и оплатили коммуналку. По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн.– Эти изменения должны были заработать с 1 мая, но в связи с коронавирусом нововведения на период карантина были отсрочены, – говорит Ольга Балева. – Формула на сегодняшний день не изменилась. Пока базовый показатель остается на уровне 15%.