Татьяна Пьянова из Подворок, которая подозревается в том, что отрезала голову своей дочери, признана психически невменяемой, сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, женщина в период инкриминируемого ей деяния страдала и в настоящее время страдает хроническим психическим заболеванием, что лишает ее возможности осознавать свои действия.Постановлением Дергачевского районного суда удовлетворено ходатайство прокурора о применении принудительных медицинских мер в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.