Мой муж получает пенсию по инвалидности. Скоро у него наступает пенсионный возраст. Скажите, когда он будет пенсионером, то будет получать две пенсии – по возрасту и инвалидности? Или придется выбирать? Тогда какой отдать предпочтение? Любовь

Как разъяснили в Пенсионом фонде Украины, существует три основных вида пенсии: по возрасту; по инвалидности; по потере кормильца.Если заявитель одновременно имеет право на разные виды пенсии, то назначается только один вид по его выбору.Пенсия по инвалидности ІІІ группы назначается в размере 50% пенсии по возрасту, ІІ группы – 90%, І группы – 100%. При этом пенсия по инвалидности в любом случае не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (на сегодняшний день – 1712 грн.).Если человек с инвалидностью достиг пенсионного возраста, то он вправе сам решить – оставаться на пенсии по инвалидности или перейти на пенсию по возрасту. В некоторых случаях оставаться на пенсии по инвалидности может быть выгоднее, особенно это касается инвалидности ІІ и І групп, если она установлена задолго до достижения пенсионного возраста. Здесь важно понимать, что при расчете пенсии по инвалидности в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. При расчете пенсии по возрасту такой стаж игнорируется.Есть в законе и пункт, согласно которому неработающие лица с инвалидностью II и III группы, которые не достигли пенсионного возраста, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет стажа у женщин. Впрочем, людям с инвалидностью II группы для этого стажа нужно меньше: от 20 до 30 лет, в зависимости от пола и возраста, в котором установлена инвалидность.Если вы получаете пенсию по возрасту, но имеете группу инвалидности, к пенсии может устанавливаться надбавка на уход. Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров Украины «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» №654 от 16 июля 2008 года. Речь в данном случае идет:– о лицах с инвалидностью I группы;– об одиноких лицах с инвалидностью II группы, нуждающихся в постоянном постороннем уходе или достигших пенсионного возраста;– об одиноких лицах с инвалидностью III группы, которые достигли пенсионного возраста, одиноких получателях пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.Для назначения надбавки необходимо предоставить заявление (заполняется непосредственно в Пенсионном фонде на основании паспорта) и справку о составе семьи. В отдельных случаях еще необходимо заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.Напомним, что одинокими считаются лица, у которых нет трудоспособных родственников (независимо от места их проживания), обязанных по закону их содержать. Размер надбавки составляет всего 50 гривен. Судя по прилагаемой к письму распечатке, у вас такая надбавка отсутствует. К слову, там указаны устаревшие данные о том, что у вас ІІІ группа инвалидности, хотя вы написали, что вам уже установили II группу.