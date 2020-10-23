Департамент административных услуг и потребительского рынка вместе с Молодежным советом при Харьковском городском голове запустил бесплатный городской сервис для предпринимателей «To be».

Как сообщили в КУ «Офис реформ Харькова», в сервис входят чат-бот и менторская помощь в формате онлайн-консультаций.«Благодаря этому сервису люди, которые ведут бизнес и ежедневно сталкиваются с множеством вопросов и проблем, смогут обращаться за помощью и получать ее достаточно быстро, а главное - бесплатно», - отметили в Офисе реформ.На сайте «To be» можно выбрать ментора в одном из таких направлений: менеджмент, маркетинг, торговля и финансы. Записавшись заранее на 30-минутную консультацию, предприниматель получит квалифицированную помощь в «Zoom», «Skype» или другом удобном сервисе. На сайте также планируют разместить базу статей экспертов из разных сфер.Кроме того, в «Telegram» будет работать «To be bot». Цель чат-бота - помочь малому бизнесу быстро получать необходимую юридическую информацию в структурированном виде. В будущем с помощью этого сервиса предприниматели смогут задавать более глубокие вопросы специалистам из профильных служб города.Получить консультацию можно, перейдя по ссылке Найти ответы на юридические вопросы можно с помощью чат-бота