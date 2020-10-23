Муж решил, что он уже переболел Covid-19 – бессимптомно. Чтобы убедиться в этом, хочет сдать тест. Подскажите, пожалуйста, где в Харькове можно сдать тест на коронавирус? И сколько это будет стоить? Анжелика

улица Лесопарковая, 2; Новгородская, 85 и Литературная, 5. Стоимость 1400–5200 гривен.График работы: с понедельника по воскресенье с 8.00 до 15.00. Запись по телефону – (067) 720-70-77.улица Благовещенская, 25. Стоимость — 1500–2500 гривен.График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00, суббота – с 9.00 до 12.00. Телефон – (057) 712-01-01.ул. Гуданова 9/11. Стоимость — 850–1500 гривен.График работы: с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00, суббота — с 7.30 до 15.00. Телефон (057)700-32-96.Московский проспект, 257. Стоимость — 2400–2700 гривен.График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота — 8.00–19.00, воскресенье — 8.00–17.00. Телефон — 0800-30-11-77.ул. Защитников Украины, 15. Стоимость — 1950 гривен.График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00, суббота – с 9.00 до 11.00. Телефон (057) 73-12-006.пр. Гагарина, 4; улица Пушкинская, 68; улица Литературная, 5; проспект Московский, 144. Стоимость — 1550 гривен (наличными).График работы: понедельник-пятница с 7.00 до 9.00, некоторые работают по этому графику и в субботу, воскресенье – выходной. Телефон: 0800-751-851.ул. Тринклера, 6; проспект Героев Сталинграда, 160; улица Олимпийская, 3; проспект Героев Сталинграда, 23а; проспект Людвига Свободы, 32; проспект Тракторостроителей, 100; улица Академика Павлова, 311. Стоимость — 1720 гривен.График работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00, суббота — 11.00–12.00. Телефон: 066-145-14-15.Полтавский Шлях, 152; Аэрофлотская, 18; улица Героев Труда, 34. Стоимость – 1500–1980 гривен.График работы: с понедельника по пятницу 8.00–18.00, 8.00–11.00 и 7.00–14.00, суббота, воскресенье – 9.00–14.00. Телефон: 066-846-11-99.(Центр микробиологии и иммунореабилитации): ул. Кооперативная, 28а (по предварительной записи); ул. Пушкинская, 14. Стоимость — 1200 гривен.График работы: с понедельника по пятницу до 9.00 до 17.30–18.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00 принимают на улице Кооперативной, 28а. Телефон: 057-755-54-50.