Спасала кошку и оказалась в воде – сотрудница ГСЧС в Харьковской области, не справившись с управлением, «влетела» на автомобиле прямо в реку и... стала мемом.

Как только в сети появилось фото девушки, одиноко сидящей в ожидании помощи на крыше затопленной машины, как юзеры тут же создали мем, в котором прозвали героиню современной Русалочкой. А вскоре фотожабы посыпались как из рога изобилия.Во вторник, 20 октября в районе Горбатого моста автомобиль KIA Sorento снес ограждение на набережной и слетел с дороги в реку. Приехавшие через несколько минут спасатели достали из реки девушку, которая ожидала на крыше своего авто. Интересно, что работает она именно в ГСЧС – информацию подтвердили в пресс-службе облуправления. Позже автокраном извлекли из водяной ловушки машину и транспортировали с помощью эвакуатора.– Автомобиль и водитель находились в реке Харьков. Там же осталась и снесенная машиной изгородь. Пассажиров в салоне машины не было, – рассказали спасатели.Патрульные, приехавшие на место ДТП, опросили свидетелей и участницу ДТП. Говорят, что скорость, скорее всего, женщина не превышала – это было просто невозможно из-за пробок. По информации полицейских, она не была пьяной, но, очевидно, имела небогатый водительский опыт. Об этом свидетельствуют стикеры на заднем стекле – «женщина за рулем» и «за рулем ученик». Возможно, перепутала газ с тормозом. Может, кто-то неудачно перестроился и подрезал. По версии самой девушки, причиной ДТП стала кошка.– Как объяснила водитель патрульным, во время движения она увидела на дороге кошку. Чтобы избежать наезда на животное, девушка резко повернула руль, направив транспортное средство в сторону бордюра. После этого у автомобиля началось неконтролируемое движение, он снес ограждение и упал в реку. Полицейские предложили участнице ДТП пройти тест на алкогольное опьянение. Результат показал, что она была трезвой, – рассказал спикер ГУ патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.Полную картину ДТП выяснят позже. На девушку, которая и без того пострадала, составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части). Вскоре дело рассмотрит суд.