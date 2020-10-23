Спасала кошку и оказалась в воде – сотрудница ГСЧС в Харьковской области, не справившись с управлением, «влетела» на автомобиле прямо в реку и... стала мемом.Как только в сети появилось фото девушки, одиноко сидящей в ожидании помощи на крыше затопленной машины, как юзеры тут же создали мем, в котором прозвали героиню современной Русалочкой. А вскоре фотожабы посыпались как из рога изобилия.
Во вторник, 20 октября в районе Горбатого моста автомобиль KIA Sorento снес ограждение на набережной и слетел с дороги в реку. Приехавшие через несколько минут спасатели достали из реки девушку, которая ожидала на крыше своего авто. Интересно, что работает она именно в ГСЧС – информацию подтвердили в пресс-службе облуправления. Позже автокраном извлекли из водяной ловушки машину и транспортировали с помощью эвакуатора.
– Автомобиль и водитель находились в реке Харьков. Там же осталась и снесенная машиной изгородь. Пассажиров в салоне машины не было, – рассказали спасатели.
Патрульные, приехавшие на место ДТП, опросили свидетелей и участницу ДТП. Говорят, что скорость, скорее всего, женщина не превышала – это было просто невозможно из-за пробок. По информации полицейских, она не была пьяной, но, очевидно, имела небогатый водительский опыт. Об этом свидетельствуют стикеры на заднем стекле – «женщина за рулем» и «за рулем ученик». Возможно, перепутала газ с тормозом. Может, кто-то неудачно перестроился и подрезал. По версии самой девушки, причиной ДТП стала кошка.
– Как объяснила водитель патрульным, во время движения она увидела на дороге кошку. Чтобы избежать наезда на животное, девушка резко повернула руль, направив транспортное средство в сторону бордюра. После этого у автомобиля началось неконтролируемое движение, он снес ограждение и упал в реку. Полицейские предложили участнице ДТП пройти тест на алкогольное опьянение. Результат показал, что она была трезвой, – рассказал спикер ГУ патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.
Полную картину ДТП выяснят позже. На девушку, которая и без того пострадала, составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части). Вскоре дело рассмотрит суд.