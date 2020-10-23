Строительство онкоцентра в 2020 году сорвано, и это результат безответственности и несостоятельности местной власти. Народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает бороться за возобновление строительства в Харькове современной клиники, в которой нуждаются сотни тысяч пациентов.

В сентябре было много обещаний от представителей власти продолжить строительство нового онкологического центра в Харькове, но воз и ныне там.– Я подала в Верховную Раду предложение вернуть финансирование из госбюджета в полном объеме – 274 млн грн. Именно такая сумма была необходима в этом году для динамичного строительства. Вместо этого было выделено всего лишь 100 млн грн, – говорит Юлия Светличная. – Стало очевидно, что строить быстро не планируют – просто замыливают людям глаза перед выборами.Так и произошло – 100 млн грн так и не поступили в областной бюджет.– Ни копейки! Постановления Кабмина до сих пор нет, – отмечает Юлия Светличная. – На сессии облсовета обладминистрация даже не поднимала этот вопрос. Порядок использования данных финансовых средств отсутствует, так же, как и экспертизы, необходимые для выполнения строительных работ. Без вышеуказанных решений и действий не может быть даже объявлен тендер. А он должен быть международным, срок его проведения – 60 дней.Понятно, что 100 млн гривен в этом году осваиваться уже не будут. По словам народного депутата, единственные финансовые ресурсы, доступные сейчас для строительства – 20 млн грн, «уцелевшие» после снятия в мае практически всего финансирования. Деньги были запрошены из госбюджета еще в прошлом году по тогда же утвержденным проектным документам.– Строительство онкоцентра в 2020 году полностью сорвано. Это результат безответственности и несостоятельности местной власти, – считает Юлия Светличная. – Более того, в проекте госбюджета на 2021 год финансирование строительства онкологического центра в Харькове также отсутствует!Народный депутат уже внесла новое предложение в бюджетный комитет Верховной Рады о возобновлении стройки в 2021 году и выделении для этого 500 млн грн. Это позволит полноценно возобновить строительство онкоцентра и сократить отставание от графика.– Этой клиники очень ждут люди! Ежегодно около ста тысяч пациентов с непростым диагнозом смогут получать качественную медицинскую помощь в современных условиях, – говорит Юлия Светличная.