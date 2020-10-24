Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Выходные, если есть такая возможность, желательно посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и надежным способам запастись энергией. Завтра вы сможете без особых потерь перенести любую бурю.Если вы еще не чувствуете себя царем природы и властелином Вселенной, то это скоро пройдет. Ну а пока вам грозит мания величия. Таким качеством, как объективность, завтра вы похвастаться не сможете.Вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль переставить мебель. Не надо! Завтра дела, связанные с денежными вопросами, будут легко поддаваться разрешению.Подходящее время для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно. Завтра вы будете передвигаться с бешеной скоростью.Сейчас не самое удачное время для празднований и развлечений. Лучше вплотную заняться работой. Завтра можете позволить себе действовать без промедления, по первому движению души.В вас проснется ораторский дар. Вы будете способны убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером. Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее.Сейчас придется больше заботиться о чьих-то интересах, совершенно забросив собственные нужды. Винить в этом особо некого. Ваши планы на завтрашний день могут поколебаться под давлением внешних сил.Все, что вы запланировали, можно с успехом забыть. Скорее всего, события будут развиваться совсем не так, как хотелось бы, но совсем не плохо. Завтра ваше состояние будет весьма неустойчивым.В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, стоит заняться противоположным делом. В этом случае гарантирован выигрыш. Чем меньше завтра будете думать о себе, тем легче пройдет день.Все будет меняться слишком быстро, так что вы не успеете понять, что происходит. Завтра с вами будут весьма любезны люди, мало вам знакомые или просто сильно от вас удаленные.Сейчас вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный. Завтра у вас немного разыграется воображение.Вы можете почувствовать недостаток сил — как физических, так и душевных. Постарайтесь избегать излишне эмоциональных людей. Завтра, вероятно, придется изменить решение, принятое на днях.