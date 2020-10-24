С понедельника, 19 октября, на Харьковщине действует новое эпидемическое зонирование. Школьники отправились на каникулы, транспорт, рынки и спорт-клубы продолжают работают, театры и кинотеатры снова закрыли.

Сплошная профанация

В Харькове проблемы с госпитализацией

Пациенты будут на кислороде дома

Ужесточение карантина по-харьковски у многих вызывает недоумение.– Какие-то странные ограничения, – замечают научный сотрудник Николай Сергеевич. – Город в самой опасной эпидзоне, а все по-прежнему работает. Какая-то сплошная показуха. Зачем нагнетать истерию, если по сути никаких мер для предотвращения дальнейшего распространения Covid-19 не предпринимается. Сплошная профанация.– А куда дальше ужесточать? Остановить транспорт? Закрыть рынки? Оставить народа без работы? Такие меры возможны в цивилизованных странах, где государство позаботится и о предпринимателях, которые находятся в вынужденном простое, и о населении. У нас локдаун приведет к полному краху. Так что выбора нет, – разводит руками владелец частной фирмы Анатолий. – При этом власть просто пускает пыль в глаза, делая вид, будто что-то предпринимает. А какой эффект от этих мер?? Я считаю, нулевой. Как по мне, нужно было больше уделить внимания социальной рекламе, призывающей население ответственно относиться к мерам безопасности. Добавить транспорт, чтобы не допускать скопления народа, организовать обеспечение одиноких пожилых людей продуктами и лекарствами, чтобы они не контактировали лишний раз в аптеках и магазинах. И не для пиара перед выборами, а чтобы сохранить им жизнь.Если область продолжит демонстрировать негативную динамику роста числа больных, то через неделю карантинные ограничения могут быть ужесточены.Между тем количество тяжелых больных растет день ото дня. В Харькове большие проблемы с госпитализацией, мест с кислородом в больницах больше нет. Чиновники обещают открыть около тысячи койко-мест с точками доступа кислорода, но на это уйдет некоторое время.Согласно официальной статистике, в Харьковской области еще есть койко-места для госпитализации больных коронавирусом. Но фактически свободные кровати имеются только в детской больнице и в роддоме, куда могут привезти соответственно детей и беременных.– Сегодня госпитализировать больных, которые требуют кислородной поддержки, уже стало невозможно, – признают чиновники. – Хотя вы слышите, что не все кровати заполнены. Почему такие цифры? Потому что койко-места в роддоме и детских больницах — это 630 мест. Эти места не могут быть заполнены взрослыми. Все остальные заведения заполнены. Больные могут быть уже и в коридорах, и уплотняются в палатах.В самом начале пандемии для коронавирусных больных было организовано 1700 койко-мест в больницах, сегодня их уже 2800, количество постепенно растет, но этого не хватает. На прошлой неделе больных коронавирусом начала принимать Изюмская ЦРБ, где организовано 110 мест. Сейчас идут переговоры о включении четырех харьковских больниц. Это даст дополнительно 800–1000 мест. Главное условие – наличие в них точек доступа кислорода. В перечень хотят внести: Харьковскую областную клиническую больницу (офтальмологический корпус), Национальный институт терапии имени Любови Малой, Харьковскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 1 и Харьковскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте № 2.В железнодорожных больницах в ближайшие две недели точно не смогут принимать больных коронавирусом.Не менее серьезная проблема, с которой столкнулись на Харьковщине – острый дефицит медицинского персонала, который работает с коронавирусными больными. В частности не хватает врачей инфекционистов, анестезиологов, специалистов, которые оказывают помощь в реанимации. В связи с этим в области планируют изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. Хотят создать мобильные бригады, которые будут лечить больным дома. Привлекать в них намерены врачей семейной медицины, которые будут ставить капельницы, кислородные концентраторы пациентам на дому. Таким образом, как считают чиновники, они смогут в большем объеме предоставлять помощь на начальном этапе болезни, и человеку уже не нужна будет палата интенсивной терапии.Харьковчане в эффективности такой затеи очень сомневаются.– Семейные врачи будут выезжать на дом ставить капельницы? Не смешите. Они и без того едва успевают обслуживать пациентов. А их и без коронавируса хватает. Терапевт, с которой у меня заключена декларация, вообще по домам не ходит – либо отделывается консультацией по телефону в удобное для нее время (еще попробуй дозвонись), либо приглашает в поликлинику на прием. А под кабинетом – народу полным полно. Очень я сомневаюсь, что они еще с мобильными бригадами выезжать смогут, – хмурится работник издательства Любовь Антоновна.– Честно говоря, я очень сомневаюсь в компетенции семейных врачей при лечении Covid-19. Да, у них есть протокол, которому они должны следовать. Не более того. Да и то он не всегда соблюдается, – считает курьер Елена. – У меня подруга заболела. Позвонила своему врачу. Та сразу же антибиотики назначила. Хотя высокой температуры у больной не было, на КТ ее не отправляли, мобильную бригаду для забора материала для теста не направляли... Она сама пошла в частную лабораторию и сделала тест, который показал положительный результат.Напомним, 13 октября 2020 года Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2020 года.