Из Харьковской исправительной колонии (№43) отгрузили очередную партию металлоконструкций в счет выполнения нового заказа от Полтавского горно-обогатительного комбината.

Предприятие учреждения заключило договор на оказание услуг по изготовлению опор тяговых сетей, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Сейчас осужденные учреждения выполняют заказы на изготовление металлоизделий и пошив рукавиц на общую сумму более одного миллиона двухсот тысяч гривен.Как отметил начальник учреждения Дмитрий Фендриков, тесное сотрудничество с предприятиями-партнерами дает значительный рост производственных мощностей и достойную заработную плату осужденным.