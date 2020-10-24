Специалисты утверждают, что спиртное может нанести еще больший вред организму, если подать к столу неправильную закуску.

На первом месте стоп-листа оказались все виды сладостей, в том числе шоколад и фрукты. От них стоит отказаться, чтобы не причинить вреда печени.Во избежание проблем с пищеварением следует заменить жареное мясо отварным или рыбой. От острого и маринованного также лучше воздержаться, ведь алкоголь быстрее всасывается в стенки раздраженного желудка.В случае повышенного давления алкоголь нельзя употреблять в сочетании с кофе и чаем, — есть риск гипертонического криза.Даже свежие помидоры оказались под запретом — органические кислоты, которые в них содержатся, могут спровоцировать несварение желудка и метеоризм.