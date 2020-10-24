Дональд Туск, бывший президент Евросовета, а сегодня глава Европейской народной партии заявил, что ЕС не может быть без Украины.

Об этом он сказал во время видеообращения для Киевского форума по безопасности 2020.- Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины, - заявил он.Туск добавил, что Европа в целом должна пересмотреть свое отношение к Восточной Европе. Он также отметил необходимость политического сигнала для всех стран, которые хотят вступить в НАТО и ЕС.- Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать Восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией, - сказал Туск.Напомним, Украина и Европейский Союз достигли договоренности об обновлении Соглашения об ассоциации по итогам брюссельского саммита 6 октября.