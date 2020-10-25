В Верховной Раде 21 октября зарегистрирован законопроект о защите должников (№4241), который предусматривает возможность применения санкций к коллекторам в случае несоблюдения ими требований этического поведения, сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

«Это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека», – отмечается в сообщении.Проект закона устанавливает четкие правила работы коллекторов, требования этического поведения по отношению к должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью.