Участников концерта Ольги Поляковой в Новобаварском районе ко Дню учителя и предпринимателя-организатора уже установили.

Об этом " Суспільному " рассказал начальник управления полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.– Организатор концерта – некий ФЛП. Ему объявлено подозрение, но прокуратура говорит, чтобы это было в комплексе , чтобы это был не козел отпущения. Это в школе проводилось, есть районная администрация – мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям, – сообщил Валерий Сокуренко.