Не забудьте паспорт, ручку, маску и антисептик – 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Как заполнить бюллетень, чего нельзя делать на избирательном участке и можно ли проголосовать, если у вас температура?

Как заполнить бюллетень

Как проголосовать за мэра?

Если ошиблись в заполнении бюллетеня

Чего нельзя делать на избирательном участке?

Внимание!

Основные правила поведения на избирательном участке в день голосования 25 октября напомнили специалисты Гражданской сети «Опора».Итак, на избирательном участке харьковчане получат новые бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты областного совета, районного совета, а также будут выбирать городской совет и мэра.Депутатов областных советов будем выбирать с помощью голубых бюллетеней, депутатов районных советов – светло-зеленых, депутатов городских советов – светло-желтых, а депутатов сельских и поселковых советов – кремовых. За кандидата на должность главы города, села или поселка будем голосовать бюллетенем светло-розового цвета.Бюллетень для голосования за кандидатов в областной, районный и городской советы будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине – два квадратика для голосования, а справа список фамилий из 5–12 кандидатов от этой партии.Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку (плюсик или иной значок) за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12). Стоит заметить, что вносить надо максимально точный номер, указанный рядом с фамилией избранного кандидата. Например: не 06, а 6: не 01, а 1 и т.д. Эти цифры необходимо писать так, как раньше писали индексы на открытках и почтовых конвертах.Чтобы ваш бюллетень не был признан недействительным, не надо ставить отметки за несколько партий, или вписывать только номер кандидата без отметки за партию.На избирательных участках харьковчане получат бюллетени другого типа – для голосования за кандидата на должность городского головы.Отличаться они будут только «шапкой» под названием соответствующих выборов, округом и фамилиями. Хотя, некоторые кандидаты могут пробовать свои силы и на должность депутата, и на должность городского головы, поэтому их фамилии могут присутствовать в бюллетенях различных типов.Такой бюллетень будет содержать нумерацию; квадратик, где необходимо поставить отметку (галочку, плюсик или другую), список фамилий в алфавитном порядке с краткой информацией о каждом кандидате – партийность или самовыдвижение, место работы, место жительства и т.д.Часть 12 статьи 248 Избирательного кодекса Украины предусматривает для избирателя право на ошибку.В таком случае необходимо:– безотлагательно обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с письменным заявлением и просьбой выдать другой бюллетень;– получить новый избирательный бюллетень взамен испорченного по той же процедуре, как получал и первый (согласно части 3 статьи 248 УК);– уполномоченному члену участковой избирательной комиссии сделать соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии избирателя и засвидетельствовать ее своей подписью;– члену участковой избирательной комиссии, который выдавал бюллетень, немедленно погасить испорченный бюллетень избирателя как неиспользованный и составить акт об этом;– избирателю и двум членам избирательной комиссии, которые выдавали бюллетень, подписать акт, который должен быть приобщен к списку избирателей;– члену комиссии, выдававшему бюллетень, хранить погашенный бюллетень до подсчета голосов;– при подсчете голосов погашенный бюллетень учесть как неиспользованный и запаковать вместе с контрольным талоном в пакет с неиспользованными избирательными бюллетенями.Однако лучше все же не ошибаться. Ведь избирательные бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются, как правило, в количестве, на 0,5% превышающем число избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке. Поэтому лишних бюллетеней для «работы над ошибками» может хватить далеко не всем, особенно если явка будет высокой. К тому же воспользоваться такой процедурой можно только один раз.Итак, 25 октября с 8.00 до 20.00 нужно прийти на свой избирательный участок со своим паспортом гражданина Украины. Взять бюллетень только от двух членов комиссии за соответствующим для своегоадреса столом на избирательном участке. В кабинке для голосования может находиться только один человек. Исключением может быть голосование избирателя с инвалидностью, который имеет право с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя.Заполнять бюллетень необходимо самостоятельно. В кабинке для голосования нельзя делать фото или видео. Если хотите сделать фото на память на территории избирательного участка, это возможно только со сложенным бюллетенем, чтобы не видно было результатов вашего волеизъявления.Нельзя передавать свой бюллетень другим лицам или брать бюллетень для голосования вместо друга или родственника. Нельзя рвать или уничтожать бюллетень другим способом, так же как и выносить его за пределы участка.Опускать бюллетень в избирательную урну следует самостоятельно. Исключение составляют избиратели с инвалидностью.Не разрешается агитировать за или против любого кандидата или партию на избирательном участке. Если стали свидетелем нарушения избирательного законодательства, звоните по номеру 102 – сообщайте в полицию.Как проголосовать с температурой?В связи с распространением коронавирусной инфекции Кабинет министров утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов. В частности, рекомендовано:– приходить на участок в маске;– до и после посещения участка воспользоваться антисептиком;– пользоваться своей ручкой;– соблюдать социальную дистанцию;– по возможности оставить несовершеннолетних детей и животных дома;– продемонстрировать свой паспорт членам комиссии, не передавая его в руки;– в случае выявления повышенной температуры проголосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной ящиком;– в случае пребывания на самоизоляции – подать на свой участок заявление о голосовании по месту пребывания, приложив соответствующую справку о состоянии здоровья, до 20.00 23 октября.В интернете распространяются видеоролики, в которых говорится, чтопо новому закону в одном бюллетене можно поставить отметки за несколько партий. Это неправда! Такие бюллетени будут считаться недействительными. В одном бюллетене можно поставить отметку только за одну партию.В других роликах призывают избирателей старше сорока лет не ходить на избирательный участок – мол, им принесут избирательную урну на дом. Это неправда! В случае болезни можно проголосовать на дому, но заявление об этом нужно подать до 20.00 23 октября. И возраст значения не имеет. Все остальные голосуют на избирательном участке.