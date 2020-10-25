В рамках празднований 95-летия «Схід Opera» перед театром открыли аллею звезд. И первой там засияла именная звезда легендарной балерины, балетмейстера и педагога, народной артистки Украины Светланы Колывановой, ставшей на прошлой неделе еще и полным кавалером ордена княгини Ольги.

Варна, июль 1966 года...

«Берег счастья»

Девушка из сказки

От сказки – к реальности

На юбилейный вечер, посвященный восьмидесятилетию Светланы Колывановой, съехалось немало гостей, и далеко не все желающие смогли попасть на концерт из-за карантинных ограничений. По замыслу постановщиков – главного режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Армена Калояна, художественного руководителя балета, заслуженной артистки Украины Антонины Васильевой-Радиевской и главного дирижера, лауреата международных конкурсов Дмитрия Морозова – перед зрителями прошла вся жизнь замечательной артистки, воплощенная в хореографических номерах в исполнении артистов театра и студентов Харьковского высшего колледжа искусств. Свое искусство дарили имениннице и народные коллективы города.На III-м международном конкурсе артистов балета Украину представляет харьковчанка Светлана Колыванова, чуть ли не единственная участница из нестоличного театра. Выезд артиста на серьезный международный конкурс – такое в истории украинского хореографического искусства вообще случилось впервые, поэтому ответственность огромная! Конечно, боевого духа девушке было не занимать. Но что поделаешь, если сразу все пошло не так, как хотелось?К испытаниям Светлана готовилась тщательно – вместе со своим мужем и неизменным партнером Теодором Попеску. Неожиданно пришло известие, что с этого года формат конкурса изменен и установлен возрастной ценз, который Теодор не проходит. Преодолев первое желание отказаться от поездки, Светлана Колыванова соглашается на замену партнера. Им стал Борис Акимов, незадолго до этого принятый в Большой театр. Но вопрос формирования дуэта очень тонкий: балерина вряд ли сможет показать себя в полную силу, если полностью не доверяет партнеру. А на эту притирку друг к другу нужно время, которого как раз и не было... Помог муж – Теодор Попеску прорабатывал с молодым солистом каждый эпизод, каждую поддержку, вкладывая всего себя в совместную работу.И вот – конкурс. Страшная жара, огромное количество молодых артистов, которым катастрофически не хватает места для репетиций. Открытая сцена нагревается настолько, что конкурсные испытания решено перенести на вечер. В результате все настолько устали, что многие не смогли показать программу качественно. Светлане Колывановой пришлось выступать ближе к часу ночи. И здесь проявилась одна из важнейших черт ее характера – умение максимально собраться, обуздать эмоции. Будто у этой хрупкой девушки был железный стержень, который не давал проявить слабость. Самый сложный эпизод «Лебединого озера», знаменитые 32 фуэте, грациозная, изящная солистка харьковского балета выполнила блестяще. Местная газета отмечала: «Она покорила и очаровала своей спокойной технической уверенностью и творческой яркостью». А известная танцовщица и балетный критик Викторина Кригер отмечала, что «Колыванова продемонстрировала не только исключительное мастерство, но и показала себя очень одаренной актрисой. Пожалуй, из всех многочисленных исполнительниц этого па-де-де Колыванова была самой яркой и выразительной».Очень представительное международное жюри во главе с Галиной Улановой отдало Светлане Колывановой и балерине Ленинградского театра оперы и балета Габриеле Комлевой «серебро». Светлана была счастлива – и за коллегу, и за себя, ведь ей удалось подтвердить только полученный статус, звание заслуженной артистки Украины.Собственно, этот эпизод – безусловно, один из кульминационных в биографии Светланы Колывановой – является ключевым для понимания ее творческой и человеческой природы. Стойкость перед испытаниями, огромная сила духа, требовательность, в первую очередь к себе, фантастическая работоспособность, максимализм в профессиональных вопросах, скромность, даже аскетизм в быту, отсутствие завистливости – все это свойственно ей и сегодня. И было свойственно тогда, когда она только начинала свой путь.Счастливые совпадения обстоятельств – встреча с людьми, которые смогли распознать талант Светланы, родители, которые не остались равнодушными к желанию дочери стать балериной – не были случайными, потому что человек в определенной степени сам притягивает любые обстоятельства в свою жизнь. И эти «счастливые совпадения», неоднократно акцентированные журналистами, сами по себе уже превратились в легенды. Поэтому многие знают, при каких сложных обстоятельствах пришлось Светлане Колывановой начинать свою творческую жизнь, когда она, одиннадцатилетняя, оказалась в Киеве абсолютно одна и вынуждена была снимать у кого-то угол, где могла бы ночевать, потому что интерната, который появился в Киевском хореографическом училище позже, тогда не было.Известна и ее «легенда о любви» – о том, как в училище встретила своего человека, своего Теодора, с которым танцевала первую главную партию в балете с символическим названием «Берег счастья». И о том, как неоднозначно начинались их уже не просто дружеские отношения. Но сглаженные острые углы стали прочным фундаментом для всей жизни этой поистине звездной пары.Они дополняли друг друга, ведь были очень разными и в жизни, и на сцене: он – экспрессивный, мужественный, азартный, она – само воплощение женственности, спокойствия, утонченно-невесомая и одновременно очень земная, что позволяло раскрывать абсолютно полярные по характеру образы. Оба – Теодор в 1957-м, Светлана в 1959-м – начали хореографическую карьеру в Киеве, где были приглашены в театр как лучшие студенты курса. Позже Теодор Попеску стал солистом Государственного театра оперы и балета имени Алишера Навои, а через два года в Ташкент приехала за ним и Светлана Колыванова. Там они встретили очень важных для их профессионального становления людей – главного балетмейстера театра Михаила Сатуновского и педагога-репетитора Веру Каминскую. Вместе с ними готовились и к дебюту Светланы в партии Одетты-Одиллии из «Лебединого озера» Чайковского. За неполные четыре года, которые пара провела в Ташкенте, молодой балерине довелось создать еще немало ярких образов – Китри («Дон Кихот» Минкуса), Жизель («Жизель» Адана), Сари («Тропою грома» Караева), Дея («Человек, который смеется» Зейдмана)...Через некоторое время Сатуновский и Каминская переехали в Харьков. Опытные балетмейстер и педагог увидели, что балетная труппа театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко – достаточно высокого уровня, но в ней нет изюминки, яркой пары, которая могла бы занять в коллективе лидерскую позицию, поэтому начали уговаривать Светлану и Теодора следовать за ними. Непросто было молодым солистам решиться на такой шаг. Но они сознательно сделали этот выбор – действительно судьбоносный для них самих и для украинского хореографического искусства.27 января 1964 Светлана Колыванова и Теодор Попеску дебютировали на харьковской сцене в спектакле «Лебединое озеро». Публика отдала им свою любовь сразу и навсегда! Одухотворенный, поэтический образ юной балерины, которую называли девушкой из сказки, пленил буквально всех.Конечно, ежедневный тяжелый труд, жизненные сложности – все это оставалось вне поля зрения зрителей. Вскоре ушли из театра учителя, пришло осознание, что дальше расти и совершенствоваться придется самим, и теперь только от них, от собственной настойчивости и самодисциплины зависит, как сложится дальнейшая творческая судьба.А потом была Варна, звездный час Светланы. И каскад лучших ролей мирового балетного репертуара, бесконечные гастроли по всей стране и далеко за ее пределами, отказ от соблазнительных приглашений на работу в известных театрах оперы и балета, в том числе зарубежных, а также награды и звания. Светлана Колыванова могла бы сегодня многое вспомнить. И десятки ролей, о которых может мечтать каждая балерина – Жизель, Кармен, Джульетта, Панночка, Китри, Аврора, Пахита, Медора, Мехменэ-бану, Донна Анна... И замечательных приглашенных партнеров – Михаила Лавровского, Николая Фадеечева, Александра Годунова, Мариса Лиепу (он, кстати, считал ее лучшей исполнительницей партии Жизели и признавался, что в сцене безумия девушки у него на глаза наворачивались слезы). И сотни блестящих выступлений вместе с Теодором Попеску в разных уголках мира, и то, как крупнейший продюсер Америки, легендарный импресарио Сол Юрок приветствовал их на сцене Metropolitan Opera, и какими овациями награждали зрители на лучших сценах Бразилии, Италии, Канады, Германии, Польши, Чехословакии... И вряд ли она забудет те времена, когда эти воспоминания были едва ли не единственным, что поддерживало в жизни.В 1989 году, когда огромная страна начала стремительное движение к распаду, Светлана Колыванова и Теодор Попеску задумались над серьезной проблемой – в Украине было единственное Киевское хореографическое училище, которое фактически работало только на столицу. Вместе с директором хореографической школы Натальей Ржевской легендарные артисты основывают хореографическое отделение при Харьковском училище культуры (ныне – Харьковский высший колледж искусств). И в начале «лихих девяностых», когда месяцами не выплачивали зарплату и даже самые отъявленные урбанофилы вынуждены были обзаводиться «натуральным хозяйством», они думали не только о том, как выжить самим. Они самоотверженно готовили новое поколение мастеров балета, пытаясь сохранить важную связь времен. Более тридцати лет прошло с тех пор – и благодаря им Харьков имеет мощную балетную труппу. А десятки их учеников успешно работают в Украине и за рубежом.Да, сегодня Светлане Колывановой есть чем гордиться, есть огромные достижения. Но, что неизбежно в жизни, и огромные потери. Впрочем, Светлану Ивановну никогда не оставляет присущий ей удивительный внутренний свет. Без нее, главного балетмейстера, не обходится ни одна постановка театра, ни один проведенный в Харькове хореографический конкурс. Она желанная гостья на открытии многих художественных выставок, уважаемый эксперт на заседаниях совета по присвоению звания «Почетный гражданин Харькова». Заложенная с детства огромная сила воли не дает ей расслабляться. Потому что она чувствует, что нужна театру, нужна городу. Нужна всем нам.