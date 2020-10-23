Несмотря на обещание председателя ХОГА Алексея Кучера, Харьковские клинические больницы на железнодорожном транспорте №1 и №2 оказались не готовы к приему больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагач, у больниц нет договоров с НСЗУ и других необходимых для работы с коронавирусной инфекцией документов.Заместитель председателя облсовета добавил, что решение областной администрации об открытии железнодорожных больниц для приема больных коронавирусом было неожиданным "сюрпризом" и для генерального директора учреждения Виктора Лещенко, потому что у больниц отсутствует база для работы с подобной инфекцией и лечения больных с COVID-19."Между тем больницы, которые принимают больных с коронавирусом, заполнены, и только 26% коек обеспечены централизованной подачей кислорода. Больных с воспалением легких везти некуда. Три человека умерли в Чернобыльской больнице, так как не успели получив кислород", — сообщил Скоробагач.Также, по его словам, вчера, 22 октября, в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что 400 медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом, были застрахованы за счет областного бюджета. Скоробагач отметил, что это не соответствует действительности. Потому что в Харьковской области даже не разработаны и не утверждены положения по страхованию медиков.По его словам, председатель ОГА или дезинформирован и не разбирается в ситуации, или говорит неправду. Он напомнил, что в марте на программу "Здоровье Слобожанщины" было выделено около 400 млн грн, но только сейчас, когда количество больных стремительно растет и Харьков вошел в "красную" зону, начали приниматься активные и действительно необходимые меры."Я побывал в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации и убедился в том, что структура, отвечающая за борьбу с COVID в период пандемии, не работает в том режиме, в котором должна, особенно, когда Харьков находится в "красной зоне". Департамент здравоохранения без руководителя и без его заместителей. В облгосадминистрации нет ответственного, который бы наладил все процессы и смог бы отстаивать важные решения и интересы больниц", — отметил Скоробагач.