Единый сайт, чат бот и телефон горячей линии заработал в Харькове для приема заявок по вопросам коммунальных проблем. Харьковчан волнуют, в первую очередь, ремонты подъездов, дорог и дворов.

Харьков не выдерживает груза коммунальных проблем, которые последние 10 лет накапливались в городе. Платформа, на которой харьковчане могут изложить проблему своего дома или двора собрала только за 2 недели более 1500 заявок. Инспекторы проекта посетили уже более 800 заявителей, чтобы зафиксировать их коммунальные проблемы. Целью проекта, как говорят его инициаторы, является не просто сбор, а решение этих реальных и весьма болезненных проблем харьковчан. Проверенные заявки на ремонты крыш, подъездов, дорог и дворов станут первоочередными задачами для нового городского совета.Андрей Спасский: «Мы изменяем подход к распределению бюджета Харькова. Харьковчане называют свои коммунальные проблемы. Вынос их в публичную сферу – только первый шаг. Следующий – работа в новом горсовете нашей фракции и других политических сил, разделяющих нашу нацеленность на решение реальных проблем города. Когда мы выстроим систему взаимодействия горожан, депутатов и журналистов – у нового горсовета не останется возможности финансировать пиар-проекты и красть деньги харьковчан вместо того, чтобы спасать город от техногенной катастрофы, к которой он уверенно приближается».В заявках, полученных платформой «Центр міста – кожен двір» - значительное число жалоб на некачественные коммунальные услуги. «Среди обращений граждан выплывают вопиющие факты – теплосети демонтируют отопительные приборы в местах общего пользования, но в платежках стоимость не уменьшается. Они берут деньги за услугу, которую они не предоставляют. Эта платформа – возможность для каждого харьковчанина в любую минуту, находясь дома, обратиться и оставить свои пожелания об улучшениях, и заявка рассматривается в максимально короткое время», – говорит Виктор Фесун, участник «Антикризисной платформы Харькова».По словам организаторов платформы, в рамках проекта запущен чат бот «Харьков спасут профессионалы». Это своего рода виртуальная приемная, куда может обратиться харьковчанин со своим вопросом. Есть возможность выбрать свой район, оставить свое предложение, фотографию с геопозицией, жалобу. А также получить обратную связь. Это инструмент, которым будет пользоваться городской совет и депутатский корпус. В отличии от чат бота от горсовета, на создание которого хотят потратить почти 1 млн гривен, созданный им бот не стоил ни копейки горожанам.Интернет-площадка https://dopomoga.kharkov.ua - не единственный проект «Антикризисной платформы Харькова». За месяц на экспертных заседаниях представителями разных политических сил поднимались темы коммунальных услуг, медицины, образования, тарифов – самые болезненные для харьковчан.