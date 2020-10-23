Какие сегодня главные проблемы в Харькове? Что делать с неэффективными коммунальными предприятиями? Может ли город стать не только фасадом, но и комфортным для жизни в любом районе? Об этом Вечернему Харькову рассказал известный харьковский политолог Игорь Полищук.

В принципе, я всегда был активным человеком как в политической жизни, так и в общественной. Я работал в областной администрации, участвовал в создании координационного совета при председателе ХОГА. Кроме того, я являюсь председателем союза молодых госслужащих в Харькове. То есть, всегда помимо основной работы я старался участвовать в процессах, которые бы что-то меняли к лучшему. И сегодня я пришел к мнению, что каких-то консультативных действий моих недостаточно. Нужно идти самому, чтобы что-то изменить.Я живу в Новобаварском районе и там есть проблемы, которые нас уже замучили и их никто не решает. Например, проблема Коксохима, из-за которого фактически нормально жить невозможно. И это, кстати, один из мотивов идти в городской совет.Плюс, как мне кажется, имея те знания в области социальных процессов, я был бы полезен в горсовете в плане реализации каких-либо новых проектов, в том числе гуманитарных, чтоб развивать наш город и доводить его до европейского уровня.Если говорить о толчке, то он был внешним, если можно так сказать. В какой-то момент меня просто пригласили в команду Светличной. То есть, помимо того, что я сам хотел, меня еще и подтолкнули, взяв в команду профессионалов. Мы встретились, очень обстоятельно и конструктивно поговорили, и я вошел в открытый список по Новобаварскому и Холодногорскому районам.Будучи научным деятелем, я бы хотел войти в комиссию по образованию и науке, а также заниматься реализацией гуманитарных проектов.Конечно. Я бы хотел расширить сотрудничество между городами.И научное, и гуманитарное. Да и не только. Формат такой работы может быть любой. Причем, не только в Европе. Я считаю, что мы недорабатываем с нашей канадской диаспорой. Я там был, проходил стажировку, видел уровень профессионализма в городах этой страны. Плюс хорошо знаю людей, имею выходы на украинский конгресс Канады. Там все очень хорошо налажено, прекрасно развита инфраструктура, особенно учитывая их суровый климат. И мне кажется, учитывая их опыт и знания, мы могли бы расширить наше сотрудничество именно с городами Канады.Проблема Харькова в том, что у нас есть «фасад» успешного Харькова, а за ним реальный город, в котором окраины, например, живут абсолютно в иных реалиях.Их огромное количество, но самые основные – три. Прежде всего, это изношенность инфраструктуры и всего коммунального хозяйства. Допустим, есть такая улица Служебная, где раз в месяц регулярно прорывает канализация. Там проехать просто невозможно. Как будто не Харьков, а брошенное цивилизацией село. И таких улиц полно по городу. Салтовка, ХТЗ, Новые Дома… это есть везде. Поэтому, это сегодня основная проблема.Вторая проблема – отвратительные межквартальные дороги. Их иногда латают, но некачественно. После первой же зимы возникает новая куча ям. И вообще я считаю, что вся эта история с вторичным асфальтом – бесполезная работа и бессмысленная трата денег горожан. Нужен системный подход с капитальным ремонтом таких дорог.Безусловно. Кормушка для коррупционеров. Но пора уже выводить эту ситуацию на прозрачный уровень.Медицина. Тут даже сложно оценивать как-то ее уровень. Мягко говоря, он очень низкий. Любая городская поликлиника находится в ужасном состоянии. И это начиная с ремонта или оборудования, и заканчивая отношением персонала.Я согласен с ним на сто процентов. Необходимо мотивировать врачей. Тем более сейчас, в условиях карантина и пандемии, это проблема номер один и нам необходимо удержать людей в профессии. Это вопрос выживания. Раньше мы работали в обратную сторону, упраздняя лаборатории и оставляя людей без работы. Сегодня все нужно создавать заново, возобновлять и наконец-то начинать заниматься развитием медицины в городе. Не оставлять ее финансирование по остаточному принципу.Я думаю, что никто не понимал реальный масштаб проблем, так как не было такого количества случаев. Поэтому с масштабом на первоначальном этапе еще как-то справлялись. Но сейчас, когда в некоторых больницах люди лежат в коридорах, не имея доступа к кислороду, можно сделать вывод, что на таком уровне контролировать болезнь не удается.Ну и еще стоит учитывать, что у нас недисциплинированное население в этом плане. Люди игнорируют масочный режим несмотря на сотни новых случаев заболевания в день. Для некоторых, кстати, имея мизерную пенсию, купить набор одноразовых масок – проблема. В то время как во всем цивилизованном мире эти вещи бесплатные, у нас на этом наживаются.Государство, как я его рассматриваю, это результат общественного договора. Мною был предложен такой договор избирателям. Жители формировали список главных проблем, которые мы вместе сними будем решать во время моей каденции. И вот люди написали самое важное, мы из этого сформировали список основных проблем.Во-первых, это Коксохим. Это то, о чем все говорят в один голос уже многие годы. Нужно либо предприятие закрывать вообще, либо ставить фильтры.Во-вторых, тарифы в городском транспорте, коммунальные платежи, дороги, ЖКХ да и вообще инфраструктура.Всем этим мы будем заниматься серьезно и системно. В общем-то, философия Блока Светличной – «Обещал - сделай». Некоторыми проблемами мы уже начали заниматься и реагировать на обращения.Ну если говорить о бытовых обращениях, то реагировали на проблему с опасными сухостоями над детской площадкой и с развалившемся мостом. Все это удалось решить. Люди словам не верят, им нужны решения проблем и результаты.Согласен с вами. Дома строятся очень быстро, а инфраструктура не развивается. Прежде всего необходимо изучить сколько у нас детей в каких районах, чтоб определить потребность в строительстве образовательных учреждений. И под результаты нужно разработать стратегию строительства школ и детских садов.Да. Юлия Светличная показала пример подобной работы в Харьковской области. До нее, как мне кажется, строительством и реконструкцией школ вообще не занимались. Школа в Песочине, например, лучше чем любая в Харькове.Современные мультимедийные классы, лаборатории – все это необходимо развивать. Именно поэтому я сторонник сотрудничества с передовыми в этом плане городами и странами. У них есть решения, которым мы можем научиться. Необходимо ориентироваться на передовой мир и идти в ногу со временем.Давайте говорить прямо. Это ни для кого уже не секрет, что там существует коррупционная составляющая. Необходим аудит всех коммунальных предприятий, выяснить их эффективность, целесообразность существования, оценить профессионализм руководства. У нас очень запутанная ситуация, некоторые КП дублируют полномочия других и на это тоже идут средства. Мы должны понимать, куда идут деньги харьковчан и должны ли они туда идти вообще.И люди ведь сами жалуются на неэффективность таких предприятий. Они обращаются, а реакции ноль, или начинают направлять по кругу, из одного кабинета в другой.Ну будем бороться. Меня сопротивление не останавливает. Ведь свою карьеру я тоже построил не в тепличных условиях. Всегда было какое-то противодействие. В принципе, как и все члены нашей команды. Так что никто тут не думает о том, что будет кто-то мешать. Пусть пробуют. Наша задача – достичь цели и сделать Харьков достойным и комфортным для жизни.