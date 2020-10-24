В аварии погибли трое людей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла 8 сентября около 13:00 на 157 км + 130 м автодороги «Знаменка-Луганск-Изварене» Криничанского района Днепропетровской области. Водитель автомобиля «Mercedes GLS 400» выехал на полосу движения встречного направления, где столкнулся с «ВАЗ 21099».В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ» и два его пассажира погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка автомобиля с многочисленными телесными повреждениями была госпитализирована в районную больницу.Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия правоохранители просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: 050-953-67-63, 057-715-71-60.