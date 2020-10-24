В полиции направили в суд дело относительно преступной группы.

Как сообщает пресс-служба областного главка, с конца 2019 по 30 мая текущего года три женщины сбывали метадон на территории Харькова. Роль наркокурьеров выполняли две сестры, которые фасовали и оставляли «закладки» в указанных местах. К преступной деятельности сестры привлекли харьковчанина, который за денежное вознаграждение и дозу метадона выполнял роль перевозчика.Членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.Еще одному фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.