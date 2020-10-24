Огонь уничтожил 5 гектар открытых территорий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, за минувшие сутки пожарные 14 раз выезжали на тушение возгораний в природных экосистемах, которые возникли из-за занесения открытого огня и человеческой безответственности."Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях, и не провоцировать пожары в природных экосистемах! Ведь чаще всего они возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожары жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений", - подчеркивают в ГСЧС.