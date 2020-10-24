События В Харьковской области зафиксировали нарушение Дня тишины (видео) Вечерний Харьков 10:30 1777 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Читайте также Харьковские полицейские устанавливаю обстоятельства ДТП с пострадавшими Харьковская колония получила крупный заказ В Харькове под зданием областной администрации собрался протестный автопробег БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские полицейские устанавливаю обстоятельства ДТП с пострадавшими События 14:14 Лента новостей В эти выходные украинцы переведут стрелки часов 14:23 Харьковские полицейские устанавливаю обстоятельства ДТП с пострадавшими 14:14 Харьковская колония получила крупный заказ 12:41 В Харькове под зданием областной администрации собрался протестный автопробег 11:46 Ужесточение карантина по-харьковски вызывает недоумение 11:05 Харьковские правоохранители просят помощи в установлении личности погибшего мужчины 10:50 В Харьковской области зафиксировали нарушение Дня тишины (видео) 10:30