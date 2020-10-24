Мужчина получил телесные повреждения в результате аварии и умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, авария произошла 19 октября текущего года на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка», вблизи села Губаревка Богодуховского района.Мужчина был одет в черную куртку с зелеными вставками с капюшоном, свитер серого цвета, черные брюки и черные кожаные сапоги.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о погибшем, просим сообщить по телефонам: 0575832102, 0995102007 или «102».