В результате столкновения двое людей были госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, ночью на перекрестке улицы 23 Августа и проспекта Науки произошло столкновение автомобилей «Hyundai» и «Geely». В результате ДТП двое пассажиров «Geely» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Следователями полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.