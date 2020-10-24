В состав группировки входили трое граждан Азербайджана 26, 31, 36 лет, двое из которых приехали в Украину с целью подтверждения преступного влияния одного из самых авторитетных воров в законе, и переговоров с представителями азербайджанских диаспор.

По информации, опубликованной пресс-службой областного главка, накануне в полицию поступила оперативная информация о преступной группе, которая состоит из граждан Азербайджана."23 октября, в ходе проверки информации и при осмотре личных вещей иностранцев, работники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, Киевского и Московского отделов полиции обнаружили и изъяли у правонарушителей 3 пистолета, снаряженные патронами.Во время обыска по месту жительства правонарушителей работники полиции изъяли автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробку с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения, предварительно, марихуаной весом около одного килограмма", - рассказали в ведомстве.Сведения по данному факту внесены в реестр по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.