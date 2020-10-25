Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Большая Панасовская, 193 (п. №3, спаренный стояк), 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 25.10.20 г.А также:Индустриальный район: ул. Грицевца, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.20 г.Киевский район: ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 82-а (п. №1) до 20:00 25.10.20 г.Слободской район: пр. Льва Ландау, 16 (п. №14, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №2) до 20:00 25.10.20 г.Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 17 (п. №5), ул. Коломенская, 27 (п. №1) до 20:00 25.10.20 г.