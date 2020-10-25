Видео было опубликовано в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".

Как авторы видео, при входе желающие проголосовать проходят температурный скрининг.Напомним, что из-за карантина правила голосования немного изменились. При входе в участок должен стоять антисептик для рук (они будут и внутри помещения), а еще проводится измерение температуры. Кроме того, на полу должна размещаться разметка для обеспечения дистанции между людьми.С собой необходимо иметь свою ручку, так как в кабинках ее не будет, а на лице должна быть маска. Ее отсутствие не является причиной не допустить вас проголосовать, но после этого вы понесете административную ответственность за нарушение карантина.Во время удостоверения своей личности перед членом избирательной комиссии маску вас попросят ненадолго снять.