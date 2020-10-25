В воскресенье, 25 октября, на территории Украины проходят местные выборы, во время которых украинские граждане будут выбирать глав городов и депутатов местных советов. Одной из первых на свой избирательный участок пришла народный депутат Юлия Светличная.

По словам политика, сегодня она проголосовала за достойное будущее Харькова, ведь регион нуждается в переменах, а накопившиеся вопросы, которыми никто ответственно не занимался, требуют решения.Также нардеп подчеркнула, что в непростое время пандемии и экономических сложностей люди ждут социальной поддержки.Как сообщают правоохранители, по состоянию на 8:30 избирательный процесс осуществляется во всех 1664 участках города Харькова и области. Всего в Государственный реестр избирателей по Харьковской области включено 2 млн 91 тыс. 391 избирателя. 29146 жителей региона будут голосовать дома.