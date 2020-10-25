Злоумышленник избил потерпевшего и ограбил.

Сообщение о происшествии на улице Полтавский Шлях поступило в полицию 24 октября около 4 часа утра от 46-летнего харьковчанина.Менее чем через полчаса полицейские задержали мужчину, причастного к совершению уголовного преступления. Злоумышленником оказался 26-летний житель Харьковской области.Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 7 лет тюремного заключения. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.