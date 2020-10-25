События Журналисты рассказали как в Харькове проходят выборы (видео) Елена Павличенко 11:16 180 Подробности рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости". Читайте также В Черкасской Лозовой зафиксировали очередной подвоз людей на выборы (видео) В Дергачевском районе сгорел дачный дом Найден организатор концерта Поляковой в Харькове БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Черкасской Лозовой зафиксировали очередной подвоз людей на выборы (видео) События 15:00 Лента новостей В Черкасской Лозовой зафиксировали очередной подвоз людей на выборы (видео) 15:00 В Дергачевском районе сгорел дачный дом 14:50 Найден организатор концерта Поляковой в Харькове 14:22 В Харьковской области проходят местные выборы 2020 14:01 В полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП под Харьковом 13:31 Коллекторы в Украине станут интеллигентнее? 12:43 В Харьковской области к избирательному участку свозили людей для голосования (видео) 12:37