В результате аварии скончался водитель легковушки.

Вечером 24 октября на трассе 24 "Харьков-Щербаковка" вблизи села Лесное 45-летний водитель грузовика "DAF" столкнулся с автомобилем "Daewoo Nubira" под управлением 72-летнего жителя Луганской области. Легковушка двигалась в попутном направлении и поворачивала в сторону Харькова.В результате столкновения водитель "Daewoo Nubira" скончался на месте от полученных травм.Как сообщили в полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.