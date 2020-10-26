Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Героев Труда, 12-г (п. №1, стояк) до 20:00 26.10.20 г., ул. Дружбы Народов, 223, ул. Леся Сердюка, 38, 44, 48/2, 46 до 20:00 27.10.20 г.А также:Московский район:ул. Владислава Зубенко, 23-а (п. №4, стояк) до 17:00 26.10.20 г.Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №6, стояк) до 17:00 26.10.20 г.Слободской район:пр. Льва Ландау, 16 (п. №14, стояк) до 20:00 26.10.20 г.Холодногорский район:ул. Большая Панасовская, 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Большая Панасовская, 193 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 26.10.20 г.Шевченковский район:ул. Мирная, 11, ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1пр, стояк), пр. Победы, 76 (п. №12), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк) до 20:00 26.10.20 г.