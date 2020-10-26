Об этом сообщила лидер партии Юлия Светличная.

Валки (Скрипниченко Валерий)

Дергачи (Задоренко Вячеслав)

Барвенково (Бало Александр)

Золочев (Коваленко Виктор)

Близнюки (Король Геннадий)

Коломак (Гуртовой Владимир)

Зачепиловка (Петренко Елена)

Безлюдовка (Кузьминов Николай)

Высокий (Мороз Александр)

Солоницевка (Литвинов Андрей)

Кегичевка (Доценко Антон)

Шевченково (Приходько Валерий).

"По данным предварительного подсчета и экзит-полов, Блок Светличной «Разом!» проходит во все местные советы!", - написала нардеп.Представители партии также побеждают в 12 громадах на выборах городских голов и глав ОТГ: