Об этом сообщила лидер партии Юлия Светличная.

"По данным предварительного подсчета и экзит-полов, Блок Светличной «Разом!» проходит во все местные советы!", - написала нардеп.

Представители партии также побеждают в 12 громадах на выборах городских голов и глав ОТГ:

  • Валки (Скрипниченко Валерий)
  • Дергачи (Задоренко Вячеслав)
  • Барвенково (Бало Александр)
  • Золочев (Коваленко Виктор)
  • Близнюки (Король Геннадий)
  • Коломак (Гуртовой Владимир)
  • Зачепиловка (Петренко Елена)
  • Безлюдовка (Кузьминов Николай)
  • Высокий (Мороз Александр)
  • Солоницевка (Литвинов Андрей)
  • Кегичевка (Доценко Антон)
  • Шевченково (Приходько Валерий).

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

SOS! Под Харьковом масштабно вырубают сосновый лес (видео)

События