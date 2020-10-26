Об этом сообщила лидер партии Юлия Светличная."По данным предварительного подсчета и экзит-полов, Блок Светличной «Разом!» проходит во все местные советы!", - написала нардеп.
Представители партии также побеждают в 12 громадах на выборах городских голов и глав ОТГ:
- Валки (Скрипниченко Валерий)
- Дергачи (Задоренко Вячеслав)
- Барвенково (Бало Александр)
- Золочев (Коваленко Виктор)
- Близнюки (Король Геннадий)
- Коломак (Гуртовой Владимир)
- Зачепиловка (Петренко Елена)
- Безлюдовка (Кузьминов Николай)
- Высокий (Мороз Александр)
- Солоницевка (Литвинов Андрей)
- Кегичевка (Доценко Антон)
- Шевченково (Приходько Валерий).