Тело погибшего обнаружили пожарные.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 25 октября в 18:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Первомайская в поселке Коломак.На место происшествия немедленно выехало подразделение ГСЧС на двух автоцистернах. На момент прибытия пожарных горела комната дома на площади около 40 м. кв, в которой спасатели обнаружили тело владельца дома, 1965 года рождения.В 22:59 пожар был полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.