Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции.

Согласно официальным данным, 25 октября в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса.Из них в Киевской области - 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ровенской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104, в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.О нарушениях ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесения избирательного бюллетеня) - 102.Полицейские составили 324 протоколов о совершении административных правонарушений.159 фактов нарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований.