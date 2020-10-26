В «СхідОпера» в рамках Первой Украинской музыкально-театральной Резиденции состоялся показ камерной оперы «Человек, который спутал жену со шляпой».

Этот спектакль - один из творческих итогов музыкально-театральной резиденции, площадкой для которой стала «СхідОпера». Благодаря этому молодые талантливые композиторы, режиссеры, либреттисты, хореографы, художники и представители других творческих специальностей из разных уголков Украины могли поработать вместе и затем представить все это на суд зрителю.