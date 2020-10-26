Владельца дома госпитализировали с ожогами.

Как сообщает пресс-служба областного ГСЧС, 26 октября в 00:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом доме на переулке Шариковом.К месту пожара немедленно были направлены два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади 50 кв.м."Во время проведения разведки внутри дома были спасены жена владельца 1989 года рождения и дочь 2018 рождения. Пострадавший владелец дома с ожогами нижних конечностей 3-й степени был доставлен в больницу", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Окончательно ликвидировать возгорание пожарным удалось в 2:12.Причина возникновения пожара устанавливается.