Неизвестные избили и ограбили бывшего депутата и министра агропромышленности Игоря Швайку.

Как рассказали в областном главке, с соответствующим заявлением сегодня утром в Люботинское отделения полиции обратилась жена пострадавшего.В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.