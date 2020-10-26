Украина планирует до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.При этом он отметил, что Украина вряд ли создаст собственный самолет. Только для создания прототипа, по его словам, необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.- Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты, - сказал Дроздов.В связи с этим в Вооруженных силах планирует закупать авиационную технику за рубежом.- Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах, - отметил Дроздов.Он отметил, что Украина хотела бы пойти по пути Польши, которая только сейчас начала переговоры с США о получении истребителей F-35.Проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением, отметил Дроздов.Кроме того, командующий Воздушных сил рассказал, что военные защищают воздушные границы Украины на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.- Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация - Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета, - говорит он.Дроздов отметил, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно и лет через 10 самолеты не смогут выполнять поставленные задачи.Отметим, в прошлом году 60% самолетов, поступивших в воинские части, прошли не только ремонт, но и модернизацию. Речь идет о самолетах МиГ-29, МиГ-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26.