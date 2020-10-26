По состоянию на 26 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 24 951 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 33 254 случая заболевания COVID-19, 26 189 человек находятся под медицинским наблюдением, 6 563 пациента выздоровели, 502 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 октября в Украине зафиксировано 5 426 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 6 464 человека умерли, 142 537 - выздоровели.