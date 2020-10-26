В Лозовском районе посягнули на административно-территориальное устройство Харьковщины. Накануне местных выборов глава одного из населенных пунктов решил захватить власть путем проведения референдума о создании ОТГ с центром в этом населенном пункте. В ситуацию вмешалась Служба безопасности Украины.

Как сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 октября 2020 года, то есть накануне местных выборов, подписал незаконное решение сессии о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной громады.– Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная громада, центром которой должен стать именно их населенный пункт, объединит еще семь соседних сел. А путем проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного, – рассказывает Владислав Абдула.Служба безопасности Украины отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине.– Следователями Управления СБУ в Харьковской области было открыто уголовное производство, – продолжает Владислав Абдула. – 22 октября, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума, были начаты неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности. Также было проведено изъятие вещественных доказательств.Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 УК Украины, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.