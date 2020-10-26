По состоянию на понедельник, 26 октября, в Украине коронавирусом заболели 207 464 женщины, что составляет 56% от общего числа больных.

Об этом говорится в оперативной информации по преодолению негативных последствий распространения COVID-19 в Украине, предоставленной ZN.UA аппаратом СНБО Украины.Отмечается, что 41% всех больных - мужчины. Всего за время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в 141 460 лиц мужского пола.Согласно распределению всех подтвержденных случаев по возрастным группам, больше всего инфицированных находится в возрастной категории от 50 до 59 лет. Также большое количество инфицированных среди тех, кому от 40 до 49 (18,3% общего количества) и от 60 до 69 лет (17%).Наибольшее количество смертей инфицированных коронавирусом - среди лиц в возрасте от 60 до 69 лет. Чуть меньше - среди тех, кому от 50 до 59 лет.Кроме того, большинство умерших через COVID-19 - мужчины (53%).По состоянию на понедельник, 26 октября, в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране 6464 летальных случая, 142537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Как сообщили в Минздраве, всего в Украине за время пандемии проведения 3053927 тестирования методом ПЦР.